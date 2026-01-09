UFFICIALE – Brescianini è un nuovo giocatore viola. Indosserà il numero di Bove

Dopo le visite sostenute al Viola Park , Marco Brescianini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. A renderlo noto è lo stesso club viola che lo ha annunciato con un comunicato ufficiale diramato sui propri social network. Brescianini arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza.

Brescianini, nato a Calcinate il 20 gennaio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha esordito in Serie A, e nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, in Serie A le maglie del Frosinone e dell’ Atalanta.