Dopo le visite sostenute al Viola Park, Marco Brescianini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. A renderlo noto è lo stesso club viola che lo ha annunciato con un comunicato ufficiale diramato sui propri social network. Brescianini arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza.
UFFICIALE – Brescianini è un nuovo giocatore viola. Indosserà il numero di Bove
"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall’ Atalanta B.C.
Brescianini, nato a Calcinate il 20 gennaio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha esordito in Serie A, e nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, in Serie A le maglie del Frosinone e dell’ Atalanta.
Con i bergamaschi ha collezionato 50 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana segnando 7 reti.
Il nuovo calciatore viola, che indosserà la maglia numero 4, ha, inoltre, vestito in 2 occasioni la casacca della Nazionale maggiore italiana".
Ritrova quindi possessore la maglia numero 4, lasciata da Edoardo Bove che non ha più giocato alla Fiorentina (né può più giocare in Italia) con le norme vigenti e il defibrillatore sottocutaneo.
