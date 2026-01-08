Dopo Mattia Viti, un altro difensore viola finisce al centro delle voci di mercato: si tratta di Pablo Marì,classe 1993. Secondo Il Secolo XIX, il Genoa starebbe valutando il suo profilo per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio, considerandolo un’alternativa a Lucas Martínez Quarta, ex Fiorentina rientrato al River Plate.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Da Genova: “De Rossi mette gli occhi su 3 giocatori della Fiorentina”
calciomercato
Da Genova: “De Rossi mette gli occhi su 3 giocatori della Fiorentina”
Il Genoa osserva 3 giocatori della Fiorentina, in 3 ruoli diversi. Tutti i nomi
Il club rossoblù monitora anche Diego Coppola, difensore del Brighton che potrebbe tornare in Italia, ma sul quale c’è una forte concorrenza da parte di Torino, Fiorentina e Milan. A centrocampo, invece, l’attenzione del Genoa si sarebbe posata su Rolando Mandragora, altro giocatore attualmente in forza ai viola.
In attacco, infine, resta da seguire la situazione di Mbala Nzola. L’attaccante sarebbe pronto a interrompere in anticipo il prestito al Pisa dopo le dure dichiarazioni di mister Gilardino, per fare rientro a Firenze solo temporaneamente, in attesa di una nuova sistemazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA