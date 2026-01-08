Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Da Genova: “De Rossi mette gli occhi su 3 giocatori della Fiorentina”

calciomercato

Da Genova: “De Rossi mette gli occhi su 3 giocatori della Fiorentina”

Da Genova: “De Rossi mette gli occhi su 3 giocatori della Fiorentina” - immagine 1
Il Genoa osserva 3 giocatori della Fiorentina, in 3 ruoli diversi. Tutti i nomi
Redazione VN

Dopo Mattia Viti, un altro difensore viola finisce al centro delle voci di mercato: si tratta di Pablo Marì,classe 1993. Secondo Il Secolo XIX, il Genoa starebbe valutando il suo profilo per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio, considerandolo un’alternativa a Lucas Martínez Quarta, ex Fiorentina rientrato al River Plate.

Il club rossoblù monitora anche Diego Coppola, difensore del Brighton che potrebbe tornare in Italia, ma sul quale c’è una forte concorrenza da parte di Torino, Fiorentina e Milan. A centrocampo, invece, l’attenzione del Genoa si sarebbe posata su Rolando Mandragora, altro giocatore attualmente in forza ai viola.

In attacco, infine, resta da seguire la situazione di Mbala Nzola. L’attaccante sarebbe pronto a interrompere in anticipo il prestito al Pisa dopo le dure dichiarazioni di mister Gilardino, per fare rientro a Firenze solo temporaneamente, in attesa di una nuova sistemazione.

Leggi anche
Fiorentina, Dragusin si allontana? Un club di Serie A in contatto con il Tottenham
CorSport: Fiorentina su Massolin, il talento del Modena paragonato a Koopmeiners

© RIPRODUZIONE RISERVATA