Il Secolo: “Contatti Sampdoria-Fiorentina. I blucerchiati chiedono un difensore”

La Sampdoria, nel mercato di gennaio, è alla ricerca di un rinforzo in fase difensiva. Nei giorni scorsi sono emersi diversi nomi tra cui: Cas Odenthal del Sassuolo (l'ingaggio è un ostacolo), Pedro Felipe della Juventus Next Gen, Franco Carboni , attualmente all’Empoli ma in prestito dall'Inter.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX ci sono due trattative particolarmente calde. La prima è quella di Alessandro Di Pardo per il quale ci sono contatti frequenti con il Cagliari. La seconda è quella che porta a Mattia Viti rientrato al Nizza dopo la conclusione anticipata del prestito alla Fiorentina. In viola l'ex Empoli ha totalizzato 10 presenze in campionato, ma con un impiego molto limitato (solo 260 minuti complessivi).