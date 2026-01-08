Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Il Secolo: “Contatti Sampdoria-Fiorentina. I blucerchiati chiedono un difensore”

calciomercato

Il Secolo: “Contatti Sampdoria-Fiorentina. I blucerchiati chiedono un difensore”

Il Secolo: “Contatti Sampdoria-Fiorentina. I blucerchiati chiedono un difensore” - immagine 1
Mattia Viti potrebbe lasciare la Fiorentina e andare alla Sampdoria
Redazione VN

La Sampdoria, nel mercato di gennaio, è alla ricerca di un rinforzo in fase difensiva. Nei giorni scorsi sono emersi diversi nomi tra cui: Cas Odenthal del Sassuolo (l'ingaggio è un ostacolo), Pedro Felipe della Juventus Next Gen, Franco Carboni, attualmente all’Empoli ma in prestito dall'Inter.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX ci sono due trattative particolarmente calde. La prima è quella di Alessandro Di Pardo per il quale ci sono contatti frequenti con il Cagliari. La seconda è quella che porta a Mattia Viti rientrato al Nizza dopo la conclusione anticipata del prestito alla Fiorentina. In viola l'ex Empoli ha totalizzato 10 presenze in campionato, ma con un impiego molto limitato (solo 260 minuti complessivi).

Leggi anche
VN – Nzola torna, ma è solo di passaggio: lui ha una preferenza chiara
Fazzini piace al Bologna, Di Vaio: “Bel giocatore, ma è della Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA