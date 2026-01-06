Anche Viti assente dai convocati: l’addio si avvicina sempre di più

Mattia Viti è sempre più vicino a salutare la Fiorentina. Il centrale non è stato convocato contro la Lazio

La Fiorentina ha da poco annunciato la propria lista dei convocati in vista della Lazio. Uno degli assenti è Mattia Viti, ormai sempre più ai margini del progetto viola.

Nei giorni scorsi era circolata la notizia del suo possibile ritorno a Nizza. Il difensore centrale è in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto, e la sua esclusione dai convocati, apprende la redazione di Violanews, è legata a ragioni di mercato. L'interruzione del prestito diventa una possibilità sempre più concreta, con il ritorno in Francia del difensore ex Empoli e Sassuolo.