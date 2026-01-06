VN – Nicolussi Caviglia sempre più vicino al Cagliari: formula e dettagli

Hans Nicolussi Caviglia è sempre più vicino al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista in prestito alla Fiorentina è a un passo dal trasferimento in Sardegna.
La formula dell’operazione potrebbe essere quella del prestito oneroso da 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato tra i 4,5 e i 5 milioni, da versare al Venezia. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2030, strutturato come prestito di sei mesi seguito da un accordo quadriennale in caso di riscatto. I viola quindi concluderanno in anticipi il prestito del classe 2000
La Fiorentina continua quindi a muoversi sul mercato, lavorando sia in uscita che in entrata per definire al meglio l’organico in vista della seconda parte di stagione
