Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato VN – Nicolussi Caviglia sempre più vicino al Cagliari: formula e dettagli

esclusive

VN – Nicolussi Caviglia sempre più vicino al Cagliari: formula e dettagli

VN – Nicolussi Caviglia sempre più vicino al Cagliari: formula e dettagli - immagine 1
Nicolussi Caviglia sempre più vicino al Cagliari: possibile prestito oneroso con diritto di riscatto. La Fiorentina terminerebbe il prestito
Nicolò Schira

Hans Nicolussi Caviglia è sempre più vicino al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista in prestito alla Fiorentina è a un passo dal trasferimento in Sardegna.

La formula dell’operazione potrebbe essere quella del prestito oneroso da 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato tra i 4,5 e i 5 milioni, da versare al Venezia. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2030, strutturato come prestito di sei mesi seguito da un accordo quadriennale in caso di riscatto. I viola quindi concluderanno in anticipi il prestito del classe 2000

La Fiorentina continua quindi a muoversi sul mercato, lavorando sia in uscita che in entrata per definire al meglio l’organico in vista della seconda parte di stagione

Leggi anche
VN – Viti non convocato: la Fiorentina ha deciso il suo futuro
Brescianini nel Vanolismo: come giocherebbe e le novità intraviste con Gasp

© RIPRODUZIONE RISERVATA