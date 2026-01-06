Brescianini nel Vanolismo: come giocherebbe e le novità intraviste con Gasp

La scelta di Gasp

Nonostante in passato abbia dichiarato di ispirarsi a Kakà, Brescianini ha delle doti decisamente diverse dal fenomeno brasiliano. 1.90 di altezza, ed una fisicità tutta lì da vedere. Ma quello che ha fatto felici Di Francesco e Gasperini è stata la duttilità di Brescianini. Da centrocampista, a terzino destro, fino a quarto di sinistra nel 3-4-2-1 di Gasp, il tutto senza battere ciglio. In particolare il suo rendimento come esterno sinistro è stato sorprendente, visto che il ragazzo non sembrava avere il passo richiesto dai tipici esterni Gasperiniani. Lo stesso tecnico parlava così del giocatore: "Sono partito con Brescianini più centrale, ma poi mi sono accorto che faceva un po' di fatica a smarcarsi e a trovare le distanze giuste. Quindi l'ho spostato a sinistra e si è visto cosa ha fatto. Con Brescianini abbiamo fatto un ottimo acquisto."