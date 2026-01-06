La Fiorentina sembra spingere sempre di più per Marco Brescianini. Il centrocampista dell'Atalanta potrebbe rinforzare così il centrocampo di Paolo Vanoli. Un reparto che più di tutti gli altri ha palesato lacune evidenti. Brescianini sarebbe un'aggiunta interessante per la Fiorentina, viste le caratteristiche fatte vedere nei suoi anni di carriera. Andiamo ad analizzare l'ex Milan, fatto esordire in A da Stefano Pioli.
esclusive
Brescianini nel Vanolismo: come giocherebbe e le novità intraviste con Gasp
La scelta di Gasp—
Nonostante in passato abbia dichiarato di ispirarsi a Kakà, Brescianini ha delle doti decisamente diverse dal fenomeno brasiliano. 1.90 di altezza, ed una fisicità tutta lì da vedere. Ma quello che ha fatto felici Di Francesco e Gasperini è stata la duttilità di Brescianini. Da centrocampista, a terzino destro, fino a quarto di sinistra nel 3-4-2-1 di Gasp, il tutto senza battere ciglio. In particolare il suo rendimento come esterno sinistro è stato sorprendente, visto che il ragazzo non sembrava avere il passo richiesto dai tipici esterni Gasperiniani. Lo stesso tecnico parlava così del giocatore: "Sono partito con Brescianini più centrale, ma poi mi sono accorto che faceva un po' di fatica a smarcarsi e a trovare le distanze giuste. Quindi l'ho spostato a sinistra e si è visto cosa ha fatto. Con Brescianini abbiamo fatto un ottimo acquisto."
Una nuova soluzione—
Infatti Brescianini non è propriamente un mediano classico, nonostante l'altezza lo suggerisca. A Bergamo non è mai riuscito a scavalcare De Roon in quella posizione, lontano dalla letture difensive dell'olandese. Il punto forte di Brescianini sono gli inserimenti, con 8 gol realizzati nelle sue prime due stagioni in A, sfruttando sia i cross dalle fasce, sia una buona finalizzazione negli ultimi metri. Il suo è un mancino preciso più che potente. Quest'anno all'Atalanta non sta trovando molto spazio, e la viola spinge. La Fiorentina di Vanoli nelle ultime settimane sta sperimentando nuove soluzioni tattiche. Nel 4-2-3-1 provato contro la Cremonese nel finale, potrebbe essere piazzato al fianco di Fagioli, ma non solo. Un'altra opzione è quella di vederlo impiegato nel ruolo di Ndour, quindi sulla sinistra, con libertà di svariare assieme a Gudmundsson. Soluzione che potrebbe essere più "tattica", rispetto ad un esterno puro come Solomon da quella parte. Naturalmente sarebbe utile come mezz'ala in un 3-5-2 oppure in un 4-3-3. Un vero jolly per Paolo Vanoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA