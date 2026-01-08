VN – Ritorno in Francia rimandato. Fumata grigia tra Richardson e il Nizza

Non arrivano conferme sulla via del ritorno in Francia per Amir Richardson. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si è registrata nelle ultime ore una brusca frenata nei contatti tra la Fiorentina e il Nizza per il centrocampista marocchino.
Richardson-Nizza, è fumata grigia. Il futuro del marocchino rimane lontano da Firenze
Se nelle scorse settimane l'ipotesi di un ritorno in Ligue 1 dell'ex Reims era parsa concreta, adesso si registra una netta fumata grigia: l'affare con il Nizza ha subito una brusca frenata che allontana il centrocampista dal club rossonero.
Il futuro di Richardson rimane comunque ben lontano da Firenze. Il classe 2002 continua ad avere estimatori in giro per l'Europa e non solo. Nelle prossime settimane, il marocchino dovrebbe cambiare ugualmente aria.
