Fiorentina, brutte notizie. L’Equipe: “Il Nizza si tira indietro per Richardson”

Il club francese non è più interessato al centrocampista

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Amir Richardson non farà ritorno al Nizza in questa finestra di mercato . Il centrocampista marocchino, dunque, non tornerà al club rossonero.

Il Nizza avrebbe infatti deciso di interrompere i contatti con la Fiorentina per il trasferimento in prestito del giocatore , mettendo fine alla trattativa in corso tra le parti.

Nonostante ciò, il futuro di Richardson sembra comunque lontano da Firenze: l’ex Reims è seguito da diversi club europei e anche dal club saudita Neom, e un suo addio a gennaio resta una possibilità concreta.