Fiorentina, brutte notizie. L’Equipe: “Il Nizza si tira indietro per Richardson”

Il club francese non è più interessato al centrocampista
Redazione VN

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Amir Richardson non farà ritorno al Nizza in questa finestra di mercato. Il centrocampista marocchino, dunque, non tornerà al club rossonero.

Il Nizza avrebbe infatti deciso di interrompere i contatti con la Fiorentina per il trasferimento in prestito del giocatore, mettendo fine alla trattativa in corso tra le parti.

Nonostante ciò, il futuro di Richardson sembra comunque lontano da Firenze: l’ex Reims è seguito da diversi club europei e anche dal club saudita Neom, e un suo addio a gennaio resta una possibilità concreta.

