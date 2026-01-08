Viola News
VN – Dzeko sempre più lontano da Firenze: si scalda la pista estera

Edin Dzeko lascerà Firenze con probabile destinazione estera
Nicolò Schira

Edin Dzeko ha decisamente deluso le aspettative che la Fiorentina riponeva in lui. Poco impiegato, l'attaccante non ha mai riempito gli occhi soprattutto con i gol. Al di là dell'età avanzata e di una condizione non ottimale - è fuori per una botta alla caviglia - alcuni club si sono mossi per il mercato.

In Italia il Genoa dell'amico De Rossi è interessato a lui, così come il Cagliari. Anche all'estero ci sono diverse squadre interessate a Dzeko ed è proprio questa pista pronta a scaldarsi.

