VN – Dzeko sempre più lontano da Firenze: si scalda la pista estera

Edin Dzeko ha decisamente deluso le aspettative che la Fiorentina riponeva in lui. Poco impiegato, l'attaccante non ha mai riempito gli occhi soprattutto con i gol. Al di là dell'età avanzata e di una condizione non ottimale - è fuori per una botta alla caviglia - alcuni club si sono mossi per il mercato.
In Italia il Genoa dell'amico De Rossi è interessato a lui, così come il Cagliari. Anche all'estero ci sono diverse squadre interessate a Dzeko ed è proprio questa pista pronta a scaldarsi.
