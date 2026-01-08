VN – Pablo Marì pronto a partire. Due squadre di Serie A alla finestra

Come vi avevamo anticipato Pablo Marì è uno di quei giocatori pronti a partire in questa sessione di mercato. Dopo l'infortunio che l'aveva tenuto fuori per qualche settimana, il difensore ieri è tornato in campo subentrando nel finale di partita al posto di Albert Gudmundsson.

Per il momento ci sono stati solo dei sondaggi per lo spagnolo, ma non è escluso che qualche squadra possa farsi avanti. Tra queste ci sono Genoa e Cagliari.