Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Lazio-Fiorentina: classe viola in gita, De Gea capoclasse e Comuzzo scalmanato

esclusive

Lazio-Fiorentina: classe viola in gita, De Gea capoclasse e Comuzzo scalmanato

Lazio-Fiorentina: classe viola in gita, De Gea capoclasse e Comuzzo scalmanato - immagine 1
Lazio-Fiorentina commentata in rima dal nostro giovane poeta
Lorenzo Mazzanti

Gita a Roma per la classe gigliata

Fagioli e Gosens le maestre a cui è stata affidata

De Gea il capoclasse che ha fatto andar tutto per il meglio

Comuzzo il bimbo agitato, scalmanato fin dal risveglio

Dodo l'amico che insieme a lui ha fatto un po' di confusione

Piccoli il solito introverso timidone

Parisi il pacioccone che tiene la maestra per la mano

Gudmundsson a suo agio si sente già romano

Pongracic lo spavaldo che fa l'equilibrista sui muretti

Ndour l'influenzato rimasto senza fazzoletti

È stato Mandragora a dargliene quanti più non ne aveva

Vanoli il preside stupito che quasi non ci credeva

Ogni suo timore si è rivelato vano

Ogni genitore nel ringraziarlo gli ha stretto la mano

Una classe chiassosa che a Roma non si è smarrita

Per il secondo quadrimestre si dovrà ripartire da questa gita

Leggi anche
VN – Brescianini in arrivo: tutti i dettagli. E si profila un B&B in viola
VN – Nzola torna, ma è solo di passaggio: lui ha una preferenza chiara

© RIPRODUZIONE RISERVATA