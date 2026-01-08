Gita a Roma per la classe gigliata
esclusive
Lazio-Fiorentina: classe viola in gita, De Gea capoclasse e Comuzzo scalmanato
Fagioli e Gosens le maestre a cui è stata affidata
De Gea il capoclasse che ha fatto andar tutto per il meglio
Comuzzo il bimbo agitato, scalmanato fin dal risveglio
Dodo l'amico che insieme a lui ha fatto un po' di confusione
Piccoli il solito introverso timidone
Parisi il pacioccone che tiene la maestra per la mano
Gudmundsson a suo agio si sente già romano
Pongracic lo spavaldo che fa l'equilibrista sui muretti
Ndour l'influenzato rimasto senza fazzoletti
È stato Mandragora a dargliene quanti più non ne aveva
Vanoli il preside stupito che quasi non ci credeva
Ogni suo timore si è rivelato vano
Ogni genitore nel ringraziarlo gli ha stretto la mano
Una classe chiassosa che a Roma non si è smarrita
Per il secondo quadrimestre si dovrà ripartire da questa gita
