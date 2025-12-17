Il clima in casa Fiorentina resta agitato anche sul fronte mercato. Dopo le indiscrezioni legate a una possibile richiesta di cessione da parte di Gudmundsson e Dzeko, alla lista dei potenziali partenti si aggiunge anche Pablo Marì. Marì, impiegato con continuità ma spesso al centro delle difficoltà difensive della squadra, starebbe valutando assieme ai suoi agenti nuove soluzioni nel mercato di gennaio per il prosieguo della stagione calcistica.
VN – Non solo Gudmundsson e Dzeko, alla lista dei partenti si aggiunge Pablo Marì
VN – Non solo Gudmundsson e Dzeko, alla lista dei partenti si aggiunge Pablo Marì
Bomba libera-tutti in casa Fiorentina: la lista dei possibili addii si allunga
