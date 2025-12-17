Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato VN – Non solo Gudmundsson e Dzeko, alla lista dei partenti si aggiunge Pablo Marì

esclusive

VN – Non solo Gudmundsson e Dzeko, alla lista dei partenti si aggiunge Pablo Marì

VN – Non solo Gudmundsson e Dzeko, alla lista dei partenti si aggiunge Pablo Marì - immagine 1
Bomba libera-tutti in casa Fiorentina: la lista dei possibili addii si allunga
Nicolò Schira

Il clima in casa Fiorentina resta agitato anche sul fronte mercato. Dopo le indiscrezioni legate a una possibile richiesta di cessione da parte di Gudmundsson e Dzeko, alla lista dei potenziali partenti si aggiunge anche Pablo Marì. Marì, impiegato con continuità ma spesso al centro delle difficoltà difensive della squadra, starebbe valutando assieme ai suoi agenti nuove soluzioni nel mercato di gennaio per il prosieguo della stagione calcistica.

CHI GIOCA IN CONFERENCE? LA PROBABILE FORMAZIONE 

Leggi anche
Movimenti in porta: Christensen torna a fine mese, Martinelli va in prestito?
Ora è chiaro: Italiano e Palladino non erano allenatori, ma “tappabuchi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA