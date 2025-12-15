VN – Gudmundsson chiede la cessione. Attaccante proposto alla Roma: il punto

Il mercato di gennaio si avvicina e la Fiorentina vuole provare a rimediare il più possibile per cambiare rotta alla stagione. Tuttavia prima di pensare ai possibili acquisti la società gigliata dovrà fare i conti con alcune cessioni.
Tra queste emerge la volontà da parte di Albert Gudmundsson di lasciare la Fiorentina. La Roma di Gasperini vuole rinforzarsi in attacco ed è interessata al numero 10, ma la viola vuole valutare l'offerta e aspettare di capire che situazione ci sarà a gennaio.
