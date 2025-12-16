Da Milano si chiedono: “E se l’Inter puntasse su Albert Gudmundsson?”

Il rapporto tra la Fiorentina e Albert Gudmundsson sta diventando sempre più complesso. La complicata situazione in classifica del club e uno spogliatoio tutt'altro che unito, sta spingendo il giocatore a chiedere la cessione a gennaio.
Albert Gudmundsson potrebbe diventare motivo d'interesse dell'Inter
La Roma di Gian Piero Gasperini sarebbe interessata al giocatore, ma il numero 10 viola potrebbe interessare anche ad altri club di Serie A. Secondo FcInter1908, l'Inter potrebbe interessarsi al giocatore. Già in passato l'islandese interessava al club di Beppe Marotta, con lo stesso Simone Inzaghi che lo aveva messo in cima alla lista degli acquisti.
Ancora non c'è nulla di concreto, anche perché in attacco la squadra di Christian Chivu non ha bisogno di nuovi innesti. Ma qualcosa durante il mercato di gennaio potrebbe cambiare, con Gudmundsson che potrebbe diventare motivo d'interesse del club di Marotta.
