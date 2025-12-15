Come riporta Il Messaggero, la Roma guarda in casa Fiorentina per rinforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione. Tra i profili finiti sul taccuino giallorosso c’è Niccolò Fortini, giovane terzino viola classe 2006, uno dei pochi a emergere in una prima parte di annata decisamente complicata per la squadra gigliata.
Il Messaggero: “La Roma su Fortini, il rinnovo con la Fiorentina non avanza”
Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, Fortini sta trovando discreto spazio tra i grandi, mostrando personalità e affidabilità nonostante il contesto difficile. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da attirare l’interesse della Roma, che oltre alla ricerca di un bomber da affidare a Gasperini starebbe valutando innesti mirati anche sulle fasce.
Un fattore da non sottovalutare riguarda la situazione contrattuale del giovane terzino: Fortini è legato alla Fiorentina fino al 2027, ma le trattative per il rinnovo risultano arenate. Una situazione di stallo che potrebbe favorire l’inserimento dei giallorossi, pronti a monitorare con attenzione gli sviluppi e a cogliere eventuali spiragli.
