Come racconta calciomercato.com, dopo l'aggressione subita dai calciatori del Nizza dai propri tifosi a causa dei risultanti deludenti ottenuti ultimamente, l'ex Sassuolo e Atalanta Jeremie Boga vuol lasciare la Ligue 1 per tornare nel nostro Paese. L'ivoriano è rimasto scosso da quanto è accaduto, ha sporto denuncia contro ignoti ed ha fatto sapere ai suoi agenti di voler cambia squadra a gennaio.
calciomercato
Fiorentina, serve un esterno offensivo? Boga l’occasione, può tornare in Italia
L'attaccante ivoriano, che ha già giocato in Serie A con le maglie di Sassuolo e Atalanta, lascerà il Nizza a gennaio
La Roma potrebbe essere molto interessata, visto che cerca un calciatore nel ruolo proprio di Boga e per di più Gasperini lo conosce bene, avendolo allenato ai tempi dell'Atalanta. In seconda battuta ci sono poi Torino e Sassuolo. Ma anche la stessa Fiorentina potrebbe essere intrigata dall'operazione, considerando che nel mercato invernale dovranno arrivare calciatori capaci di giocare sull'esterno e di saltare l'uomo. La valutazione di Boga si aggira sui 10 milioni.
