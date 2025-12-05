Fiorentina, serve un esterno offensivo? Boga l’occasione, può tornare in Italia

L'attaccante ivoriano, che ha già giocato in Serie A con le maglie di Sassuolo e Atalanta, lascerà il Nizza a gennaio

Come racconta calciomercato.com, dopo l'aggressione subita dai calciatori del Nizza dai propri tifosi a causa dei risultanti deludenti ottenuti ultimamente, l'ex Sassuolo e Atalanta Jeremie Boga vuol lasciare la Ligue 1 per tornare nel nostro Paese. L'ivoriano è rimasto scosso da quanto è accaduto, ha sporto denuncia contro ignoti ed ha fatto sapere ai suoi agenti di voler cambia squadra a gennaio.