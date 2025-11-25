La Fiorentina sta mostrando grande fiducia nei confronti di Fortini, tanto che il rinnovo del suo contratto potrebbe arrivare a breve.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Fortini, la Fiorentina si muove per il rinnovo: contratto e possibile accordo
calciomercato
Fortini, la Fiorentina si muove per il rinnovo: contratto e possibile accordo
Fortini vicino al rinnovo?
Secondo le ultime informazioni raccolte da TMW, il club e l’entourage del giocatore sono in contatto costante per definire il prolungamento del contratto in scadenza nel 2027, con passi avanti significativi registrati anche nelle ultime ore.
L’ottimismo al Viola Park è palpabile: una volta risolti gli ultimi dettagli, arriverà la firma e l’ufficialità. Intanto il giovane terzino sinistro è pronto a prendersi un ruolo centrale in questa Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA