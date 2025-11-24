Viola News
Di Marzio: “Dodò apre alla Fiorentina. Contatti con Goretti per il rinnovo”

Dodo
Iniziata la trattativa per il rinnovo del contratto
Dopo mesi di silenzio e tira e mola, ecco che l'entourage di Dodòha ripreso i contatti con la Fiorentina. In particolare con il ds viola Roberto Goretti, intenzionato a rinnovare il contratto del brasiliano in scadenza nel 2027.

Con Daniele Pradè in carica, il clima tra le parti si era raffreddato fino ad arrivare allo stop dei rapporti. La Fiorentina sosteneva di aver fatto un'offerta congrua al brasiliano, mentre il giocatore parlava di un trattamento non rispettoso nei suoi confronti. Con tanto di offerta ritenuta troppo bassa dall'entourage.

Adesso il giocatore ha aperto la porta alla Fiorentina e come scrive Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni si proverà a raggiungere un accordo tra le parti.

