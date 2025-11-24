Una Fiorentina acciaccata quella uscita dal campo del Franchi dopo la gara contro la Juventus. Il Corriere Fiorentino si sofferma sugli infortunati, con Dodò che preoccupa più di tutti:
Infortunio Dodò, CorFio: “Il brutto segnale che fa preoccupare Vanoli”
La Fiorentina rischia di perdere il suo terzino destro
Una seduta prettamente di scarico, alla quale non hanno partecipato né Dodò né Piccoli. Due brutte perdite, per il tecnico, in particolare quella del brasiliano. Alle prese con un problema ai flessori, sostituito sabato dopo 45’, soltanto oggi si sottoporrà ad accertamenti strumentali ma di certo giovedì non ci sarà. Il fatto poi che si sia fatta trascorrere una giornata intera, non è proprio un bel segnale
