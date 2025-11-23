Tanta soddisfazione, ma più di una preoccupazione. Perché dalla sfida con la Juve sono usciti malconci sia Dodò che Piccoli. Per l'esterno brasiliano si tratta di un fastidio al flessore che gli fa saltare la sfida di Conference di giovedì con l'Aek Atene.
Si fermano Piccoli e Dodò: contro l'AEK Atene ci saranno?
Per l'attaccante si tratta di una distorsione alla caviglia destra. Difficile anche per lui esserci giovedi sera. Con Gosens ancora ai box possono saltare entrambi gli esterni titolari. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
