Fiorentina Primavera, Galloppa primo ma non va oltre il pari con il Milan

Ha mantenuto la testa della classifica, ha allungato sulla Roma inseguitrice (ora è a +2 sul 2° posto) ma la Fiorentina Primavera non è riuscita ad andare oltre l'1-1 nella sfida del Park con il Milan.
Una gara fisica quella dove la formazione di Galloppa era anche riuscita a sbloccare il risultato, grazie al 7° gol stagionale (nonché il 4° di fila) di Braschi che al 14' dopo un'azione personale ha calciato centralmente trovando una deviazione di un difensore rossonero.
Da quel momento però la Fiorentina è calata e in virtù dell'assenza di due giocatori di qualità - Puzzoli e Balbo - haperso il pallino del gioco, facendosi trovare scoperta in difesa al 33, quando Ossola ha colpito per il pari. Nella ripresa a salire in cattedra sono stati i portieri: Fei si è superato su Castiello e poi Bouyer ha fatto lo stesso su Atzeni. Lo scrive la Nazione.
