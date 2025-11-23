CorSport: “Fiorentina, in altri tempi, saresti andata giù a picco. Vanoli imbattuto”

Il Corriere dello Sport analizza il pareggio tra Fiorentina e Juventus. Secondo il noto quotidiano, è andata meglio a Paolo Vanoli:
Lucio non ha ancora acceso la Juve. Andamento lento, terzo pareggio di fila, compresa Champions, in quattro partite. I progressi rispetto a Tudor sono minimi, ma si vedono due differenze. La prima: Vlahovic è un titolare indiscutibile, il turnover con David e Openda non esiste più. La seconda: la Signora tiene meglio il campo e non concede come in passato, soprattutto sui calci piazzati. Il segno tangibile del lavoro di Spalletti. Un punto, però, non basta per tenere il passo delle prime e accorciare la classifica. La Signora, si sa, non può accontentarsi. Va meglio a Vanoli. La Fiorentina, alla dodicesima giornata, non ha ancora vinto e resta all’ultimo posto, ma è imbattuta con il nuovo allenatore e forse comincia a vedere una luce in fondo al tunnel. In altri tempi, sotto all’intervallo, sarebbe andata giù a picco, invece ha reagito e rimontato, abbandonando le paure. Due gol da fuori area. Il sinistro di Mandragora per rispondere, quasi nello stesso modo, a Kostic. C’è stata a lungo la sensazione che i viola potessero piazzare il sorpasso. Venti minuti buoni di pressione, l’occasione fallita da Piccoli, il tuffo di Di Gregorio su Kean, che aveva colpito la traversa nei primi 45 minuti, pieni di nervosismo.
