Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Morfeo: “Il calcio mi fa schifo. Firenze? Non avevano capito niente”

Gazzetta dello Sport

Sentite Morfeo: “Il calcio mi fa schifo. Firenze? Non avevano capito niente”

Sentite Morfeo: “Il calcio mi fa schifo. Firenze? Non avevano capito niente” - immagine 1
L'intervista di Domenico Morfeo
Redazione VN

Domenico Morfeo, ex giocatore tra le tante di Fiorentina e Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Non poteva mancare un pensiero su Firenze:

Mi dispiace non essere sempre stato un professionista. Avessi avuto un'altra testa, chissà dove sarei arrivato. Mi è mancato quello, non mi piaceva correre né allenarmi

PRANDELLI

Un grazie? Lo direi a Prandelli. Mi ha fatto esordire, è stato un secondo padre. Un allenatore preparatissimo, capace, intelligente. Il migliore mai avuto e uno dei migliori in Europa in assoluto

FIRENZE

L'importante è non abbassare mai la testa. Non avevano capito niente, mi accusavano di non impegnarmi e di voler mettere in mora la società. C'era persino chi diceva che mi inventassi gli infortuni...

CALCIO

No, anzi mi fa schifo quello che vedo. Non tornerei mai. Lo trovo un mondo falso

Leggi anche
Vanoli fa la conta: dubbi su Dodò, Gosens e Piccoli. Oggi novità
Fiorentina, al palo in campionato. Ma in Conference la storia è diversa

© RIPRODUZIONE RISERVATA