Domenico Morfeo, ex giocatore tra le tante di Fiorentina e Inter, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Non poteva mancare un pensiero su Firenze:
Sentite Morfeo: “Il calcio mi fa schifo. Firenze? Non avevano capito niente”
L'intervista di Domenico Morfeo
Mi dispiace non essere sempre stato un professionista. Avessi avuto un'altra testa, chissà dove sarei arrivato. Mi è mancato quello, non mi piaceva correre né allenarmi
PRANDELLI
Un grazie? Lo direi a Prandelli. Mi ha fatto esordire, è stato un secondo padre. Un allenatore preparatissimo, capace, intelligente. Il migliore mai avuto e uno dei migliori in Europa in assoluto
FIRENZE
L'importante è non abbassare mai la testa. Non avevano capito niente, mi accusavano di non impegnarmi e di voler mettere in mora la società. C'era persino chi diceva che mi inventassi gli infortuni...
CALCIO
No, anzi mi fa schifo quello che vedo. Non tornerei mai. Lo trovo un mondo falso
