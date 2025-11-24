leri i calciatori viola, oltre a dedicarsi, Paolo Vanoli compreso, ai post motivazionali su Instagram, hanno lavorato al Viola Park. Oggi solo una seduta. Vanoli deve preparare il suo primo appuntamento europeo da allenatore.
Vanoli fa la conta: dubbi su Dodò, Gosens e Piccoli. Oggi novità
La Gazzetta sugli infortunati in casa Fiorentina
E da oggi verificherà le condizioni degli infortunati. Dodò e Gosens sembrano fuori dai giochi. Su Piccoli, problemi a una caviglia, si attende una risposta dello staff medico. Alle 11 verrà presentato, con la scuola superiore Sant'Anna di Pisa, il corso di formazione in Sport Management. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
