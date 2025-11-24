Viola News
Gazzetta dello Sport

Vanoli fa la conta: dubbi su Dodò, Gosens e Piccoli. Oggi novità

La Gazzetta sugli infortunati in casa Fiorentina
Redazione VN

leri i calciatori viola, oltre a dedicarsi, Paolo Vanoli compreso, ai post motivazionali su Instagram, hanno lavorato al Viola Park. Oggi solo una seduta. Vanoli deve preparare il suo primo appuntamento europeo da allenatore.

E da oggi verificherà le condizioni degli infortunati. Dodò e Gosens sembrano fuori dai giochi. Su Piccoli, problemi a una caviglia, si attende una risposta dello staff medico. Alle 11 verrà presentato, con la scuola superiore Sant'Anna di Pisa, il corso di formazione in Sport Management. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

