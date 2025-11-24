Giovedì arriva l’AEK Atene: l’ex Jovic, ma non solo. Quanta Serie A

La storia calcistica dell’Aek è ricca di successi nazionali: 1 3 campionati, 16 coppe, 2 Supercoppe e 1 Coppa di Lega, che la collocano stabilmente al terzo posto nella gerarchia del calcio greco dietro Olympiacos e Panathinaikos. In Europa il picco fu raggiunto nella stagione 1976-77 con le semifinali di Coppa Uefa, mentre il punto più basso arrivò nel 2013 con la retrocessione e la ripartenza dalla terza serie per difficoltà finanziarie. Risalita e nuovamente competitiva, ha conquistato gli ultimi titoli nel 2023 sotto la guida di Matias Almeyda.

Oggi l’Aek è allenata dal serbo Marko Nikolic, che dispone di una rosa esperta e ben strutturata, nonostante le partenze estive di Martial e Lamela. Tra i giocatori più noti figurano Strakosha, Brignoli, Vida, Marin, Pereyra e gli arrivi di Joao Mario e Jovic, oltre a Pineda e all’infortunato Pierrot. Dopo aver superato i preliminari di Conference e mantenendo in patria un rendimento solido, la squadra si presenta con un 4-2-3-1 collaudato e rappresenta una minaccia concreta per una Fiorentina chiamata a reagire dopo il ko di Mainz. Lo scrive il Corriere Fiorentino.