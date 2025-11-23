VIOLA NEWS social FOTO – Vanoli elogia i suoi: “Ripartire da questo spirito e da questo coraggio”

FOTO – Vanoli elogia i suoi: “Ripartire da questo spirito e da questo coraggio”

Vanoli
Il tecnico dei gigliati elogia e sprona i suoi.
Redazione VN

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha pubblicato un post su Instagram dove ha voluto rendere merito ai suoi giocatori per la prestazione offerta contro la Juventus. Ecco la descrizione del post pubblicato dalla guida dei gigliati: "La strada è lunga ma dobbiamo ripartire da questo spirito e coraggio. Bravi ragazzi".

