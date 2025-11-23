Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha pubblicato un post su Instagram dove ha voluto rendere merito ai suoi giocatori per la prestazione offerta contro la Juventus. Ecco la descrizione del post pubblicato dalla guida dei gigliati: "La strada è lunga ma dobbiamo ripartire da questo spirito e coraggio. Bravi ragazzi".
FOTO – Vanoli elogia i suoi: “Ripartire da questo spirito e da questo coraggio”
