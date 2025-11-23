FOTO – Fortini chiama alla calma: “Sii paziente e credi nel processo”

Il difensore della Fiorentina Niccolò Fortini ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in campo in occasione della partita di ieri sera tra Fiorentina e Juventus. Oltre all'immagine, il giocatore ha scritto una descrizione del post che richiama alla calma ed alla concentrazione: "Stay patient and trust the process", ovvero "Sii paziente e credi nel processo". Ecco di seguito il post pubblicato dal giocatore.