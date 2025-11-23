VIOLA NEWS social FOTO – Fortini chiama alla calma: “Sii paziente e credi nel processo”

FOTO – Fortini chiama alla calma: “Sii paziente e credi nel processo”

Fortini
La concentrazione e la carica del difensore gigliato.
Redazione VN

Il difensore della Fiorentina Niccolò Fortini ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in campo in occasione della partita di ieri sera tra Fiorentina e Juventus. Oltre all'immagine, il giocatore ha scritto una descrizione del post che richiama alla calma ed alla concentrazione: "Stay patient and trust the process", ovvero "Sii paziente e credi nel processo". Ecco di seguito il post pubblicato dal giocatore.

