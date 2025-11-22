KEAN 8: Al 12' punta un avversario e mette in area un pallone interessante per i compagni. Grande atteggiamento, è ispirato: al 24' parte palla al piede sulla destra e colpisce la traversa con una grandissima botta. Al 42' ha un'altra occasione da limite di mancino, che però calcia alta.
Fiorentina-Juventus, pagelle VN: Kean mostruoso, anche senza gol. Male Marì
PAGELLE VIOLA
Fiorentina-Juventus, pagelle VN: Kean mostruoso, anche senza gol. Male Marì
Kean è un diavolo, si fa in quattro. Bene anche Mandragora e Parisi. Deludente ancora una volta Dodò, così come Pablo Marì
Bravissimo anche in occasione del gol di Mandragora a rubare il pallone e a servire il numero 8 viola. Al 51' altra grande botta da fuori, bravo Di Gregorio a mettere in angolo.
PABLO MARI 5: Si fa aggirare da Vlahovic in area di rigore, rischiando di causare il calcio di rigore, fortunatamente il var cambia la scelta dell'arbitro. Ma che rischio! Al 35' si perde ancora una volta il serbo, che rimane a tu per tu con De Gea e poi sbaglia grazie anche al rientro di Pongracic. Al 72', di testa, lascia un pallone agli avversari: fortunatamente Vlahovic spedisce alto. Salva intorno al 75' un'occasione pericolosa di Conceicao.
