Fiorentina, al palo in campionato. Ma in Conference la storia è diversa

La Fiorentina ha ottenuto un punto prezioso contro la Juventus, ma resta ancora senza vittorie dopo dodici giornate di campionato, una situazione che potrebbe prolungarsi fino a dicembre se non arriverà un successo contro l’Atalanta. Nonostante qualche segnale incoraggiante e il sostegno della Curva Fiesole, i risultati restano preoccupanti. Il rendimento altalenante e l’incapacità di conquistare i tre punti stanno alimentando un clima di allarme attorno alla squadra.

Le statistiche storiche aggravano le preoccupazioni: solo il Cagliari 2005-06 è riuscito a salvarsi pur non avendo vinto alcuna delle prime dodici gare. In tutti gli altri casi simili, è arrivata la retrocessione. La Fiorentina non è ovviamente condannata, ma si trova in una posizione delicata, con sei pareggi e sei sconfitte. L’arrivo di Vanoli ha fruttato finora due punti, mentre diversi protagonisti della scorsa stagione stanno deludendo. Restano ventisei partite per invertire la rotta e trovare la prima vittoria, fondamentale per spezzare la spirale negativa.