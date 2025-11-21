Radio Laziale: “Fagioli proposto alla Lazio. I biancocelesti ci pensano”

La Lazio sarebbe interessata a Nicolò Fagioli. Alla Fiorentina l'ex Juventus non sta rispettando le aspettative

Nicolò Fagioli in questo momento non sembra essere al centro del progetto tecnico della Fiorentina. Il club viola lo ha riscattato la scorsa estate, dopo aver centrato la qualificazione in Conference League. Con Pioli qualcosa non è andato e l'inizio di stagione è stato deludente.