Palladino lo voleva a Firenze, ma arrivò Zaniolo: ora fa impazzire mezza Serie A

Giovane, attaccante del Verona, sta facendo "impazzire" mezza Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, l'Inter di Chivu avrebbe messo gli occhi sul brasiliano provando a portarlo a Milano già nel mese di gennaio. Ma il club di Marotta non sarebbe l'unica squadra interessata.
Giovane poteva vestire la maglia del Verona
E pensare che poteva giocare nella Fiorentina. Infatti, Raffaele Palladino lo avrebbe chiesto a Daniele Pradènello scorso mercato di gennaio, ma al suo posto arrivò Nicolò Zaniolo. Un vero e proprio rimpianto.
