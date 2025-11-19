Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Palladino lo voleva a Firenze, ma arrivò Zaniolo: ora fa impazzire mezza Serie A

calciomercato

Palladino lo voleva a Firenze, ma arrivò Zaniolo: ora fa impazzire mezza Serie A

Palladino lo voleva a Firenze, ma arrivò Zaniolo: ora fa impazzire mezza Serie A - immagine 1
Giovane poteva vestire la maglia del Verona
Redazione VN

Giovane, attaccante del Verona, sta facendo "impazzire" mezza Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, l'Inter di Chivu avrebbe messo gli occhi sul brasiliano provando a portarlo a Milano già nel mese di gennaio. Ma il club di Marotta non sarebbe l'unica squadra interessata.

E pensare che poteva giocare nella Fiorentina. Infatti, Raffaele Palladino lo avrebbe chiesto a Daniele Pradènello scorso mercato di gennaio, ma al suo posto arrivò Nicolò Zaniolo. Un vero e proprio rimpianto.

Leggi anche
Tavares può salutare la Lazio. Il sostituto? C’è un viola nel mirino di Sarri
Insigne, parla l’agente: “Piace alla Lazio. Merita di stare ad alti livelli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA