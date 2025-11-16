Insigne, parla l’agente: “Piace alla Lazio. Merita di stare ad alti livelli”

Lorenzo Insigne dopo le stagioni passate in Canada è free agent. L'ex Napoli vuole tornare a giocare in Italia, e di sui parla in ottica Lazio, ma anche per la Fiorentina. Il suo agente, Andrea D'Amico , ha parlato di Insigne a Radio Kiss Kiss:

"Ci siamo quasi, però non ti do bombe. Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano. Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa"