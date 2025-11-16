Lorenzo Insigne dopo le stagioni passate in Canada è free agent. L'ex Napoli vuole tornare a giocare in Italia, e di sui parla in ottica Lazio, ma anche per la Fiorentina. Il suo agente, Andrea D'Amico, ha parlato di Insigne a Radio Kiss Kiss:
Insigne, parla l’agente: “Piace alla Lazio. Merita di stare ad alti livelli”
Lorenzo Insigne è stato accostato anche alla Fiorentina. La squadra più vicina all'ex Napoli sarebbe però la Lazio
"Ci siamo quasi, però non ti do bombe. Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano. Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa"
