Pedullà spiega: “Palladino e il ritorno alla Fiorentina. Ecco cosa è successo”

Era stato detto che questa settimana sarebbe stata decisiva per Juric, che però ha fallito entrambe le sfide, sia in Europa League che in campionato. Ora si spalancano le porte per Palladino, che attendeva proprio l’occasione di sedersi sulla panchina dell’Atalanta. Per quanto riguarda Palladino, in passato si era parlato di un possibile approdo alla Juventus insieme a Spalletti, ma anche alla Fiorentina. Ma non c'erano i presupposti Si era anche ipotizzato un ritorno a Firenze, ma neppure lì si sono create le condizioni. Alla fine approderà all’Atalanta. Juric invece incassa il terzo esonero in dodici mesi: merito al suo procuratore, che riesce sempre a trovargli una nuova sistemazione