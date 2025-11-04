Sentite Di Marzio: “Anche Giampaolo tra i nomi valutati dalla Fiorentina”

Giampaolo e Nesta valutati ma non approfonditi. Vanoli primo indiziato, ma Palladino non è impossibile

Redazione VN 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 19:25)

Si aggiunge anche Marco Giampaolo. La lista di papabili, più o meno credibili, alla panchina della Fiorentina si allunga ancora. A fare il nome dell'ex allenatore di Lecce, Sampdoria e Milan è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Che lo cita in fondo, tra coloro che sono stati valutati ma al momento non approfonditi. Insomma un'ipotesi improbabile.

Però la registriamo insieme a quelle che a vario titolo portano a Nesta e soprattutto Vanoli che "rimane tra i principali indiziati" riporta l'articolo in questione. La società comunque vuole evitare di prendere decisioni affrettate, poter continuare a valutare pro e contro dei vari candidati e poi cercare di fare la scelta migliore.

E il ritorno di Raffaele Palladino? Anche secondo Di Marzio non è da escludere ed è "una possibilità contemplata dalla dirigenza". Confermata infine l'uscita di scena di D'Aversa che ieri sembrava addirittura il favorito alla panchina viola. Confermata la nostra ricostruzione di mattinata.