VN – Perde quota D’Aversa per il post Pioli: torna in corsa un altro nome

Secondo quanto raccolto, in queste ore sta perdendo quota il nome di Roberto D'Aversa in casa Fiorentina, mentre sta tornando in auge quello di Paolo Vanoli. Detto questo, in Germania per la sfida di Conference League dovrebbe andarci comunque Daniele Galloppa.
Dopo l'esonero di Stefano Pioli, perde quota il nome di Roberto D'Aversa per sostituirlo: Vanoli tornato in corsa
