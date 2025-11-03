Le richieste di Vanoli e D’Aversa. Contratti e garanzie, la situazione

Roberto D'Aversa e Paolo Vanoli sembrano essere i due nomi più caldi per la panchina viola. Due profili diversi, e con richieste diverse, come scrive l'esperto di mercato Nicolò Schira. L'ex allenatore del Parma, sarebbe disposto ad accettare un contratto di breve durata, fino a fine stagione con una possibile opzione per l'anno successivo. Vanoli invece avrebbe chiesto maggiori garanzie, con un contratto fino al 2027. Chiaramente si tratta di una scelta delicata per la Fiorentina, che però prima deve risolvere la questione Stefano Pioli.