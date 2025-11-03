Panchina Fiorentina: Di Marzio fa il nome di D’Aversa. Le ultime

La Fiorentina tratta l'addio di Stefano Pioli, e nel frattempo cerca un nuovo tecnico

Redazione VN 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 18:51)

La panchina della Fiorentina formalmente è ancora occupata da Stefano Pioli. Ma il tecnico ex Milan non ha diretto l'allenamento di oggi, e sta trattando l'addio con la Fiorentina. Per questo la dirigenza sta cercando un nuovo profilo, ed i nomi non mancano.

Quello più caldo al momento sembra essere Paolo Vanoli, come conferma Gianluca di Marzio. Ma secondo il noto giornalista, anche Roberto D'Aversa sarebbe nel novero. D'Aversa nelle ultime stagioni ha allenato l'Empoli, il Lecce e la Sampdoria.

La stagione 2024/25 lo ha visto all'Empoli retrocesso: ritroverebbe Fazzini e Viti che hanno avuto con lui un ruolo da protagonisti in una stagione di alti e bassi. Ma ritroverebbe anche Pongracic, avuto al Lecce nel 2023/24.