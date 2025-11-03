Gudmundsson ha lasciato Firenze. Ecco quando dovrebbe tornare

Nel caos generale, la Fiorentina dovrà preparare la sfida al Mainz in Conference League. Una gara importante, visto il momento ed il valore dei tedeschi. Nonostante i ragazzi di Henriksen siano in difficoltà in Bundesliga, è uno scontro tra due delle favorite alla vittoria finale. Ancora non è chiaro chi sarà in panchina per la Fiorentina, ma quello che è certo, è che Albert Gudmundsson non ci sarà. L'islandese, come fa sapere la Fiorentina, è partito per l'Islanda.