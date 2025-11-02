Pioli verso l’addio: e poi? Galloppa, Palladino, Vanoli, cosa può succedere

Si tratta con il tecnico parmense per una buonuscita, la situazione è in evoluzione e per il momento vengono fuori tre scenari

Redazione VN 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 23:13)

E' sempre più probabile che quella persa contro il Lecce sia stata l'ultima partita del Pioli-bis in viola: come vi abbiamo raccontato in serata, la Fiorentina e il club gigliato stanno trattando per una risoluzione con buonuscita, dopodiché sarà tempo di pensare al futuro immediato. Sky fornisce le ultime in tal senso.

Galloppa ad interim? — Promuovere Daniele Galloppa, allenatore della Primavera abilitato sia per la Serie A, sia per la Conference League, sarebbe la soluzione che permetterebbe di accoppiare nuovo tecnico e nuovo ds entro la sosta di novembre. Tuttavia, sempre a quel che ci risulta, la Fiorentina vorrebbe lasciare intatto il gruppo di lavoro dell'Under 20, impegnata mercoledì nel ritorno del secondo turno di Youth League contro il Legia Varsavia. Soluzione che comunque rimane possibile.

Le voci sul Palladino-bis e gli approcci nei confronti di Vanoli — Nessuno ha ancora smentito un eventuale ritorno di Raffaele Palladino, che si era dimesso per via dell'incompatibilità con l'ex ds Pradè e che va considerato nel ventaglio delle possibilità. Di contatti, però, in questo momento non se ne registrano, come invece ce ne sono stati prima e dopo Fiorentina-Lecce con Paolo Vanoli, ex tecnico del Torino che in questo momento avrebbe messo in standby il Genoa, a sua volta in cerca del successore di Vieira ma più orientato verso De Rossi.