VN – Galloppa in panchina? Un’idea che la Fiorentina vorrebbe evitare

Secondo le notizie uscite nel post di Fiorentina-Lecce, il club gigliato starebbe pensando sì di esonerare Stefano Pioli , ma anche di affidare, intanto momentaneamente, la panchina della Prima Squadra a Daniele Galloppa , tecnico della Primavera gigliata. Secondo quanto sta raccogliendo in questi attimi concitati la nostra redazione, non sarebbe questa la soluzione pensata dalla società per mettere una pezza (temporanea) sulla crisi viola.

I dirigenti viola, infatti, con Rocco Commisso in primis, non vorrebbero stravolgere e complicare anche la vita ed il lavoro della Primavera in questa fase, ed evitare soluzioni a tempo, ma cercare fin da ora la soluzione giusta e migliore, quella che, in altre parole, potrebbe aiutare la Fiorentina ad uscire dal baratro in cui si sta infilando da inizio campionato. Intanto il primo obiettivo attuale del club è sbrogliare la matassa-Pioli in un senso o nell'altro, poi prendere la decisione successiva.