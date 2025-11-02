Anche Alfredo Pedullà sul suo profilo X dà il suo aggiornamento sulla situazione in casa viola: in corso una call tra gli uffici del Viola Park e gli Stati Uniti per definire l'addio/esonero di Stefano Pioli, in particolare serve l'ok di Rocco Commisso per la risoluzione del contratto e le cifre economiche dell'accordo con il tecnico emiliano. Dopo si passerà alla scelta del nuovo allenatore, con il primo nome che è rappresentato da quello dell'ex Torino e Venezia Paolo Vanoli, anche lui con un passato da giocatore viola.
Pedullà: “Call in corso Italia-Usa per definire l’addio a Pioli. Vanoli in attesa”
Il club viola è a lavoro per chiudere il rapporto con Pioli e trovare subito l'alternativa
Secondo Pedullà due giorni fa Vanoli era stato contattato dal Genoa per prendere il posto di Patrick Vieira, ma adesso è cambiato tutto e lo stesso tecnico preferirebbe attendere una proposta concreta da parte della Fiorentina. Anche per questo lo stesso Genoa si sarebbe mosso in direzione Roma, incontrando Daniele De Rossi.
