Pedullà: “Call in corso Italia-Usa per definire l’addio a Pioli. Vanoli in attesa”

Il club viola è a lavoro per chiudere il rapporto con Pioli e trovare subito l'alternativa
Anche Alfredo Pedullà sul suo profilo X dà il suo aggiornamento sulla situazione in casa viola: in corso una call tra gli uffici del Viola Park e gli Stati Uniti per definire l'addio/esonero di Stefano Pioli, in particolare serve l'ok di Rocco Commisso per la risoluzione del contratto e le cifre economiche dell'accordo con il tecnico emiliano. Dopo si passerà alla scelta del nuovo allenatore, con il primo nome che è rappresentato da quello dell'ex Torino e Venezia Paolo Vanoli, anche lui con un passato da giocatore viola.

Secondo Pedullà due giorni fa Vanoli era stato contattato dal Genoa per prendere il posto di Patrick Vieira, ma adesso è cambiato tutto e lo stesso tecnico preferirebbe attendere una proposta concreta da parte della Fiorentina. Anche per questo lo stesso Genoa si sarebbe mosso in direzione Roma, incontrando Daniele De Rossi.

