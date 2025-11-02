VN – Fiorentina-Pioli, si tratta l’addio. Parti a lavoro per chiudere il contratto

La Fiorentina e Stefano Pioli stanno per dirsi addio. Proprio in queste ore il club viola sta cercando di definire la situazione relativa al suo allenatore, che a breve dovrebbe diventare ex visto che le parti sono a lavoro per chiudere il contratto siglato dal tecnico emiliano lo scorso luglio. Un triennale da 3 milioni netti l'anno più bonus, che non vedrà però il suo prosieguo.