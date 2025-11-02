La Fiorentina e Stefano Pioli stanno per dirsi addio. Proprio in queste ore il club viola sta cercando di definire la situazione relativa al suo allenatore, che a breve dovrebbe diventare ex visto che le parti sono a lavoro per chiudere il contratto siglato dal tecnico emiliano lo scorso luglio. Un triennale da 3 milioni netti l'anno più bonus, che non vedrà però il suo prosieguo.
VN – Fiorentina-Pioli, si tratta l’addio. Parti a lavoro per chiudere il contratto
L'obiettivo della società è definire la situazione già stasera, al più tardi domani mattina
Come raccolto dalla nostra redazione, il club gigliato e l'allenatore stanno cercando di trovare l'accordo sulla buonuscita: l'obiettivo viola è definire la situazione già stasera, al massimo domani in mattinata, per poi ripartire con una nuova guida tecnica.
