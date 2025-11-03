Viola News
Condò: “Inutile esonerare Pioli. Serve una persona a Firenze con pieni poteri”

Condò sulla Fiorentina
Redazione VN

Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato la situazione in casa Fiorentina sulle pagine del Corriere delle Sera. Ecco le sue parole:

La crisi della Fiorentina è profonda e strutturale e, senza la presenza diretta di Commisso, serve una figura con pieni poteri in grado di prendere decisioni efficaci. Pioli può restare o essere sollevato dall’incarico, ma solo se c’è un piano chiaro alle spalle. Altrimenti si tratta di un gesto dettato dal panico, e la situazione diventerebbe davvero critica

