Panchina viola, si fa strada Galloppa ad interim per arrivare alla sosta

Va bene Pioli verso l'esonero, ma al suo posto? Con la gara di Conference League contro il Mainz giovedì e subito dopo una partita cruciale in casa del Genoa, e soprattutto senza ancora un direttore sportivo, la Fiorentina sta valutando di affidare ad interim la panchina, in caso di esonero di Stefano Pioli, al tecnico della Primavera Daniele Galloppa, che terrebbe le redini dunque per una settimana. Lo riporta il nostro collabratore esterno in tempo di calciomercato Nicolò Schira.
Galloppa può allenare?—
Sì, Galloppa può allenare tra i grandi e anche in Europa: dal 2021 ha il patentino UEFA pro, quindi da questo punto di vista non ci sarebbero problemi. La Primavera gioca mercoledì la gara di ritorno del secondo turno di Youth League contro il Legia Varsavia, anche per quello la soluzione verrebbe trovata a scalare. Nel frattempo, Pioli non si dimette: per la separazione serve l'esonero da parte della società, col tecnico che rimarrebbe a libro paga fino al 2028 per 3 milioni a stagione.
