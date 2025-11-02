Panchina viola, si fa strada Galloppa ad interim per arrivare alla sosta

Va bene Pioli verso l'esonero, ma al suo posto? Con la gara di Conference League contro il Mainz giovedì e subito dopo una partita cruciale in casa del Genoa, e soprattutto senza ancora un direttore sportivo, la Fiorentina sta valutando di affidare ad interim la panchina, in caso di esonero di Stefano Pioli, al tecnico della Primavera Daniele Galloppa, che terrebbe le redini dunque per una settimana. Lo riporta il nostro collabratore esterno in tempo di calciomercato Nicolò Schira.