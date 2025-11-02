Fiorentina in silenzio stampa dopo il ko. Sky: decisione su Pioli attesa a ore

La Fiorentina non rilascia contenuti ufficiali dopo la sconfitta interna contro il Lecce. Niente interviste, né alle tv né ai canali ufficiali, mentre la società, dopo le dimissioni del ds Pradè, deve decidere cosa fare con il tecnico Stefano Pioli. Il nostro Nicolò Schira, su X, parla di dirigenza orientata all'esonero.
Sky parla di riflessioni in corso, Gazzetta invece conferma la versione dell'esperto di mercato che collabora con VN a finestre aperte. Le possibilità di un ribaltone in panchina sono alte. Sempre Sky parla di decisioni attese tra stasera e domattina, dato che già giovedì i viola sono impegnati in Conference League contro il Mainz.
