Di Marzio: Fiorentina in ritiro. Programmato un confronto con Pioli

Le ultime sulla delicatissima situazione in casa viola
Redazione VN

La Fiorentina va in ritiro: è quello che assicura il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio dopo il ko interno contro il Lecce. Inoltre, è stato programmato un incontro tra la dirigenza e il tecnico Stefano Pioli per capire se ci siano e quali siano i margini per andare avanti. La posizione dell'allenatore rimane fortemente in bilico.

Il ritiro dovrebbe durare fino a mercoledì, visto che giovedì è in programma la gara contro il Mainz in Germania valida per la terza giornata della League Phase di Conference League. Nel frattempo, una decisione, quale che essa sia, dovrebbe essere presa.

