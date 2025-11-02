La Fiorentina va in ritiro: è quello che assicura il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio dopo il ko interno contro il Lecce. Inoltre, è stato programmato un incontro tra la dirigenza e il tecnico Stefano Pioli per capire se ci siano e quali siano i margini per andare avanti. La posizione dell'allenatore rimane fortemente in bilico.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Di Marzio: Fiorentina in ritiro. Programmato un confronto con Pioli
news viola
Di Marzio: Fiorentina in ritiro. Programmato un confronto con Pioli
Le ultime sulla delicatissima situazione in casa viola
Il ritiro dovrebbe durare fino a mercoledì, visto che giovedì è in programma la gara contro il Mainz in Germania valida per la terza giornata della League Phase di Conference League. Nel frattempo, una decisione, quale che essa sia, dovrebbe essere presa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA