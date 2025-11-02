Di Marzio: Fiorentina in ritiro. Programmato un confronto con Pioli

La Fiorentina va in ritiro: è quello che assicura il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio dopo il ko interno contro il Lecce. Inoltre, è stato programmato un incontro tra la dirigenza e il tecnico Stefano Pioli per capire se ci siano e quali siano i margini per andare avanti. La posizione dell'allenatore rimane fortemente in bilico.