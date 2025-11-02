Caos rigore: il Var lo toglie, Ranieri tarantolato e ammonito. La ricostruzione

Minuto 85 di Fiorentina-Lecce : Ranieri controlla un pallone in uscita dall'area di rigore e viene tamponato da Pierotti che alza le braccia prima di avvicinarsi. Il capitano viola cade, l'arbitro Rapuano fischia il rigore.

Viene però richiamato dal Var: c'è da rivedere le immagini per valutare il contatto. Mentre il direttore di gara è al monitor, Ranieri si avvicina con fare plateale, invocando la decisione pro Fiorentina che alla fine non viene presa. Un tocco sembrava esserci, ma l'arbitro, alla fine, ha revocato il penalty e ammonito il difensore.