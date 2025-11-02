Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Caos rigore: il Var lo toglie, Ranieri tarantolato e ammonito. La ricostruzione

news viola

Caos rigore: il Var lo toglie, Ranieri tarantolato e ammonito. La ricostruzione

Caos rigore: il Var lo toglie, Ranieri tarantolato e ammonito. La ricostruzione - immagine 1
La rabbia del capitano nel finale di Fiorentina-Lecce
Redazione VN

Minuto 85 di Fiorentina-Lecce: Ranieri controlla un pallone in uscita dall'area di rigore e viene tamponato da Pierotti che alza le braccia prima di avvicinarsi. Il capitano viola cade, l'arbitro Rapuano fischia il rigore.

Viene però richiamato dal Var: c'è da rivedere le immagini per valutare il contatto. Mentre il direttore di gara è al monitor, Ranieri si avvicina con fare plateale, invocando la decisione pro Fiorentina che alla fine non viene presa. Un tocco sembrava esserci, ma l'arbitro, alla fine, ha revocato il penalty e ammonito il difensore.

Leggi anche
Accomando: “Vanoli primo nome per sostituire Pioli. Palladino opzione difficile”
Fiorentina in silenzio stampa dopo il ko. Cosa filtra sul futuro di Pioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA