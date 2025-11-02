La Fiorentina è sempre più nel caos dopo l’ennesimo passo falso in campionato. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando (telecronista per DAZN e uomo-mercato per Sport Mediaset), la società viola starebbe valutando l’esonero di Stefano Pioli con effetto immediato.
E se salta Pioli? “Vanoli primo nome. Palladino rimane un’opzione difficile”
La notizia di Orazio Accomando sul futuro dell'allenatore viola
In cima alla lista dei possibili sostituti ci sarebbe Paolo Vanoli, attualmente considerato il primo nome per la panchina viola. Da escludere, invece, un eventuale ritorno di Raffaele Palladino, anche nella conferma di un futuro senza Daniele Pradè.
