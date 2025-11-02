Al Viola Park, sede del ritiro della Fiorentina da oggi a data da destinarsi, si vedono anche i cellulari della polizia: la ragione della presenza a Bagno a Ripoli delle forze dell'ordine è da ricercare nella necessità di garantire la sicurezza a fronte del clima di durissima contestazione che segue alla sconfitta contro il Lecce, decima partita su dieci senza vittorie per i gigliati in Serie A, mai successo in quasi 100 anni di storia.
Polizia al Viola Park per misura cautelare: via al ritiro, arriva la dirigenza
La squadra si trincera nel proprio centro sportivo, presidiato per sicurezza dalle forze dell'ordine
Il direttore generale Alessandro Ferrari ha fatto il proprio ingresso nel centro sportivo intorno alle ore 20: sarà una notte di profonda riflessione in casa gigliata. Dentro anche il direttore tecnico Goretti e il Team Manager Ottaviani.
