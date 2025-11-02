Polizia al Viola Park per misura cautelare: via al ritiro, arriva la dirigenza

Al Viola Park, sede del ritiro della Fiorentina da oggi a data da destinarsi, si vedono anche i cellulari della polizia: la ragione della presenza a Bagno a Ripoli delle forze dell'ordine è da ricercare nella necessità di garantire la sicurezza a fronte del clima di durissima contestazione che segue alla sconfitta contro il Lecce , decima partita su dieci senza vittorie per i gigliati in Serie A , mai successo in quasi 100 anni di storia .

Il direttore generale Alessandro Ferrari ha fatto il proprio ingresso nel centro sportivo intorno alle ore 20: sarà una notte di profonda riflessione in casa gigliata. Dentro anche il direttore tecnico Goretti e il Team Manager Ottaviani.