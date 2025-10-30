I 4 pareggi e le 5 sconfitte nelle prime 9 giornate di Serie A rappresentano due record storici negativi per la Fiorentina. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la squadra gigliata non ha vinto alcuna gara nelle prime 9 giornate di un campionato in generale. I soli 4 punti conquistati rappresentano la peggior partenza della Fiorentina nella storia della Serie A dopo i primi 9 turni. In questo contesto dobbiamo ricordare anche gli zero punti della Fiorentina in classifica dopo le prime 9 giornate del campionato 2006-07, in cui la squadra di Prandelli, però, aveva conquistato 15 punti "sul campo" dopo la penalizzazione iniziale di 19 punti, ridotta poi a 15. In generale il peggior rendimento della Fiorentina dopo le prime 9 giornate di campionato resta quello del campionato 1928-29, l'ultimo torneo prima della Serie A a girone unico. Alla nona giornata del girone B, uno dei due raggruppamenti del massimo campionato nazionale di quell'annata, la Fiorentina, ancora biancorossa, aveva conseguito un solo successo ed 8 sconfitte che valevano per i gigliati l'ultimo posto in classifica ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA