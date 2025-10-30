Viola News
Zero successi nelle prime 9 gare di Serie A

Zero vittorie nelle prime 9 gare mai successo, ma non è la peggior partenza assoluta

La mancanza di vittorie nelle prime 9 giornate di Serie A è una novità assoluta per la Fiorentina
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

I 4 pareggi e le 5 sconfitte nelle prime 9 giornate di Serie A rappresentano due record storici negativi per la Fiorentina. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la squadra gigliata non ha vinto alcuna gara nelle prime 9 giornate di un campionato in generale. I soli 4 punti conquistati rappresentano la peggior partenza della Fiorentina nella storia della Serie A dopo i primi 9 turni. In questo contesto dobbiamo ricordare anche  gli zero punti della Fiorentina in classifica dopo le prime 9 giornate del campionato 2006-07, in cui la squadra di Prandelli, però, aveva conquistato 15 punti "sul campo" dopo la penalizzazione iniziale di 19 punti, ridotta poi a 15. In generale il peggior rendimento della Fiorentina dopo le prime 9 giornate di campionato resta quello del campionato 1928-29, l'ultimo torneo prima della Serie A a girone unico. Alla nona giornata del girone B, uno dei due raggruppamenti del massimo campionato nazionale di quell'annata, la Fiorentina, ancora biancorossa, aveva conseguito un solo successo ed 8 sconfitte che valevano per i gigliati l'ultimo posto in classifica     ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

 

Di seguito i due casi in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 8 giornate di un singolo campionato di Serie A

1977-783 pareggi + 5 sconfitte  [13° posto finale su 16] (peggior inizio di sempre in Serie A)
2025-264 pareggi + 4 sconfitte

 

 

Di seguito i due casi in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 7 giornate di un singolo campionato di Serie A

1977-783 pareggi + 4 sconfitte  [13° posto finale su 16] (peggior inizio di sempre)
2025-263 pareggi + 4 sconfitte

 

 

Di seguito l'elenco delle 3 volte in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 6 giornate di un singolo campionato di Serie A 

1935-362 pareggi + 4 sconfitte [12° posto finale su 16]
1977-782 pareggi + 4 sconfitte  [13° posto finale su 16]
2025-263 pareggi + 3 sconfitte

 

 

Di seguito l'elenco delle 4 volte in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 5 giornate di un singolo campionato di Serie A 

1935-364 sconfitte + pareggio  [12° posto finale]
1946-472 pareggi + 3 sconfitte  [17° posto finale]
1977-782 pareggi + 3 sconfitte  [13° posto finale]
2025-263 pareggi + 2 sconfitte

 

Di seguito l'elenco delle 9 volte in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 4 giornate di un singolo campionato di Serie A 

1935-363 sconfitte + pareggio  [12° posto finale]
1946-472 pareggi + 2 sconfitte  [17° posto finale]
1951-522 pareggi + 2 sconfitte  [4° posto finale]
1977-782 pareggi + 2 sconfitte  [13° posto finale]
1979-803 pareggi + 1 sconfitta  [6° posto finale]
2010-112 pareggi + 2 sconfitte  [9° posto finale]
2019-202 pareggi + 2 sconfitte  [10° posto finale]
2024-253 pareggi + 1 sconfitta  [6° posto finale]
2025-262 pareggi + 2 sconfitte

 

Di seguito l'elenco delle 14 volte in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 3 giornate di Serie A

1935-363 sconfitte  [12° posto finale]
1936-373 pareggi  [9° posto finale]
1946-472 pareggi + 1 sconfitta  [17° posto finale]
1950-511 pareggio + 2 sconfitte  [5° posto finale]
1951-522 pareggi + 1 sconfitta  [4° posto finale]
1975-761 pareggio + 2 sconfitte  [9° posto finale]
1977-782 pareggi + 1 sconfitta  [13° posto finale]
1979-802 pareggi + 1 sconfitta  [6° posto finale]
1989-902 pareggi + 1 sconfitta  [12° posto finale]
1990-911 pareggio + 2 sconfitte  [12° posto finale]
2010-111 pareggio + 2 sconfitte  [9° posto finale]
2019-201 pareggio + 2 sconfitte  [10° posto finale]
2024-253 pareggi  [6° posto finale]
2025-262 pareggi + 1 sconfitta

 

