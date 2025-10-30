|1977-78
|3 pareggi + 5 sconfitte [13° posto finale su 16] (peggior inizio di sempre in Serie A)
|2025-26
|4 pareggi + 4 sconfitte
Di seguito i due casi in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 7 giornate di un singolo campionato di Serie A
|1977-78
|3 pareggi + 4 sconfitte [13° posto finale su 16] (peggior inizio di sempre)
|2025-26
|3 pareggi + 4 sconfitte
Di seguito l'elenco delle 3 volte in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 6 giornate di un singolo campionato di Serie A
|1935-36
|2 pareggi + 4 sconfitte [12° posto finale su 16]
|1977-78
|2 pareggi + 4 sconfitte [13° posto finale su 16]
|2025-26
|3 pareggi + 3 sconfitte
Di seguito l'elenco delle 4 volte in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 5 giornate di un singolo campionato di Serie A
|1935-36
|4 sconfitte + pareggio [12° posto finale]
|1946-47
|2 pareggi + 3 sconfitte [17° posto finale]
|1977-78
|2 pareggi + 3 sconfitte [13° posto finale]
|2025-26
|3 pareggi + 2 sconfitte
Di seguito l'elenco delle 9 volte in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 4 giornate di un singolo campionato di Serie A
|1935-36
|3 sconfitte + pareggio [12° posto finale]
|1946-47
|2 pareggi + 2 sconfitte [17° posto finale]
|1951-52
|2 pareggi + 2 sconfitte [4° posto finale]
|1977-78
|2 pareggi + 2 sconfitte [13° posto finale]
|1979-80
|3 pareggi + 1 sconfitta [6° posto finale]
|2010-11
|2 pareggi + 2 sconfitte [9° posto finale]
|2019-20
|2 pareggi + 2 sconfitte [10° posto finale]
|2024-25
|3 pareggi + 1 sconfitta [6° posto finale]
|2025-26
|2 pareggi + 2 sconfitte
Di seguito l'elenco delle 14 volte in cui la Fiorentina non ha conseguito alcun successo nelle prime 3 giornate di Serie A
|1935-36
|3 sconfitte [12° posto finale]
|1936-37
|3 pareggi [9° posto finale]
|1946-47
|2 pareggi + 1 sconfitta [17° posto finale]
|1950-51
|1 pareggio + 2 sconfitte [5° posto finale]
|1951-52
|2 pareggi + 1 sconfitta [4° posto finale]
|1975-76
|1 pareggio + 2 sconfitte [9° posto finale]
|1977-78
|2 pareggi + 1 sconfitta [13° posto finale]
|1979-80
|2 pareggi + 1 sconfitta [6° posto finale]
|1989-90
|2 pareggi + 1 sconfitta [12° posto finale]
|1990-91
|1 pareggio + 2 sconfitte [12° posto finale]
|2010-11
|1 pareggio + 2 sconfitte [9° posto finale]
|2019-20
|1 pareggio + 2 sconfitte [10° posto finale]
|2024-25
|3 pareggi [6° posto finale]
|2025-26
|2 pareggi + 1 sconfitta
© RIPRODUZIONE RISERVATA